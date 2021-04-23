Mobvoi TicWatch Pro 3 получил обновление Wear OS H-MR2

Еще в сентябре 2020 года Google анонсировала обновление Wear OS H-MR2. В новой версии носимой операционной системы компании улучшены производительность и время автономной работы. С тех пор, как компания Google представила это обновление, OEM-производители продвигали его через OTA на свои устройства. И наконец-то обновление получили умные-часы Mobvoi TicWatch Pro 3.

TicWatch Pro 3 являются лучшими умными часами Wear OS на рынке. Умные-часы TicWatch Pro 3 были представлены через несколько дней после анонса обновления Wear OS H-MR2. Однако это устройство - одно из последних, получивших обновление.

TicWatch Pro 3 Wear OS H-MR2 в настоящее время доступна только для варианта GPS с версией прошивки PMRB.210407.001.

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