Mobvoi представила умные часы TicWatch Pro 5

В мае прошлого года компания Mobvoi представила свои новые умные часы TicWatch Pro 5, а год спустя бренд анонсировал модель Enduro — необычную версию в линейке TicWatch Pro для энтузиастов, которым нужны прочные умные часы. Стоит отметить, что часы TicWatch Pro 5 Enduro работают на процессоре Snapdragon W5+ Gen 1, который производят по техпроцессу в 4 нм, так что это достаточно производительное решение с довольно свежей технологией производства. Данные часы также поставляются с предустановленной операционной системой Wear OS 3.5, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Ещё TicWatch Pro 5 Enduro оснащены круглым Always-On AMOLED-дисплеем с диагональю 1,43 дюйма, разрешением 466x466 пикселей и плотностью пикселей 326 ppi. Экран защищён сапфировым кристаллом и поддерживает более 7 000 циферблатов через приложение TimeShow и Google Play.

Конечно, умные часы поддерживают множество вполне обычных функций контроля за здоровьем человека — ежедневный подсчёт шагов, контроль количества сожжённых калорий, уровень кислорода в крови и оценка пульса. Также часы получили функцию контроля состояние заряда батареи и компас для навигации на открытом воздухе. Экран с ультранизким потреблением энергии предлагает 18 вариантов цветов для подсветки, обеспечивая удобное получение информации в условиях слабого освещения. Умные часы также синхронизированы с популярными фитнес-приложениями, позволяя пользователям просматривать данные о тренировках непосредственно на экране.
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