Модель LG X2 и его функции

Компания LG выпустит новый смартфон в этом году. Весит новая модель 152 грамма и имеет размеры 144,8 × 71,9 × 8,2 мм.Сканер для распознавания владельца по отпечаткам пальцев встроен в тыльную панель устройства. Любители музыки могут оценить наличие стандартного (3,5 мм) выхода на наушники. Батарея имеет емкость 2500 мАч. Смартфон поддерживает беспроводные соединения Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11b/g/n. Кроме того, имеется модуль GPS и FM-тюнер.Дисплей гаджета изготовлен по IPS-технологии. Экран имеет размер диагонали 5 дюймов и четкость изображения 1280 × 720 пикселей. Главная камера устройства состоит из одного модуля разрешением 8 МП, а камера для селфи и видеозвонков получила оптику на 5 МП.Стоимость смартфона составит 175 долларов.