Модель Meizu M8 с более привлекательными характеристиками

Смартфон получит батарею на 3000 мАч. Его вес составит 159 граммов, а размеры корпуса – 147,6 х 72,8 х 8,1 мм. Фотографии, размещенные на портале центра сертификации, говорят о том, что это недорогое устройство будет выглядеть вполне достойно.Главная камера M8 будет состоять из двух блоков оптики на 12 МП и 5 МП. Фронталку оснастят сенсором с разрешением 5 МП.Аппаратная схема нового гаджета будет основана на 8-ядерной платформе, работающей на частоте 2 ГГц. Арсенал памяти также будет усилен до 4 ГБ «оперативки» и 64 ГБ флэша. Экран решили оставить прежним: размер 5,7 дюйма, четкость изображения 1440 х 720 пикселей. О стоимости смартфона пока неизвестно.