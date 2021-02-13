Модели LG Gram 2021 теперь доступны для покупки в США

LG анонсировала линейку ноутбуков LG Gram 2021 года с новым дизайном и некоторыми внутренними обновлениями.

Всего компания представила пять моделей - Gram 14, Gram 16 и Gram 17, а также Gran 2-in-1 16 и Gram 2-in-1 14. Хотя компания представила эти новые модели в прошлом месяце, она не объявила подробностей о ценах и наличии. Однако три модели линейки LG Gram 2021 теперь доступны для покупки в США.

Gram 14, Gram 16 и Gram 17 уже выставлены на продажу, а два трансформируемых ноутбука - Gram 14 2-in-1 и Gram 16 2-in-1 - появятся в продаже где-то в марте этого года. LG Gram 14 начинается с 999 долларов, а 16-дюймовая модель - с 1299 долларов. А модель LG Gram 17 поставляется только в одной конфигурации, которая по цене 1799 долларов. Все модели оснащены процессором Intel Core 11-го поколения с графикой Iris Xe. Устройства также сертифицированы в рамках программы Intel Evo, что означает, что ноутбук может работать от батареи не менее девяти часов, быстро выходит из спящего режима.