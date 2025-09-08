Модемы Apple на самом деле не такие уж провальные

Первые отчёты показывают, что собственный модем Apple демонстрирует высокую энергоэффективность и стабильность, но в плане максимальной скорости он всё же уступает решениям Qualcomm. При этом значительную роль играет и сотовая сеть, так как именно от того, как провайдер управляет спектром, напрямую зависит работа и производительность модема в реальных условиях. Согласно исследованию Ookla, производительность модема определяется не только самим чипом, но и возможностями сети конкретного оператора. В США, например, пользователи T-Mobile получили лучшие результаты на iPhone 16, где реализована поддержка агрегации четырёх несущих сигналов, по сравнению с iPhone 16e на модеме Apple C1, который способен объединять максимум три канала.

Средняя скорость загрузки у iPhone 16 в сети T-Mobile составила 317,64 Мбит/сек, тогда как у iPhone 16e — 252,80 Мбит/сек. Это демонстрирует ключевую проблему Apple — модем Qualcomm по-прежнему поддерживает более продвинутую агрегацию, объединяющую больше диапазонов спектра и обеспечивающую более высокие скорости. В сетях вроде T-Mobile, где такая технология активно применяется, C1 ощутимо уступает, и разница будет заметна пользователям, которые часто работают с большими объёмами данных в зонах с хорошим покрытием. Но модем Apple проявил себя лучше в регионах со слабым сигналом и менее развитым покрытием 5G. Он реже теряет сеть, демонстрирует более высокую скорость и стабильность соединения.