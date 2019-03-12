Модная новинка OPPO F11 Pro

Смартфон построен на базе восьмиядерного процессора MediaTek Helio P70 и оснащается 4 или 6 ГБ оперативной памяти в зависимости от версии. Объём встроенного накопителя составляет 64 или 128 ГБ. Встроенный аккумулятор ёмкостью 4000 мАч полностью заряжается до 100% за 80 минут благодаря фирменной технологии VOOC 3.0. Работает устройство на Android 9 Pie с прошивкой Color OS 6.0.Дактилоскопический датчик вопреки трендам расположен на обратной стороне. Там же находится двойная камера. Она состоит из основного модуля на 48 Мп и вспомогательного сенсора на 5 Мп для анализа глубины резкости. Заявлена поддержка специального ночного режима съемки.90,9% передней стороны OPPO F11 Pro занял большой 6,53-дюймовый LCD-дисплей с разрешением Full HD+ (2340х1080). Вместо выреза в экране производитель разместил фронтальную камеру на 16 Мп внутри корпуса на выдвижном механизме, который автоматически выезжает при запуске приложения камеры или разблокировке для сканирования лица. После нескольких недель публикации тизеров компания OPPO официально представила новый смартфон F11 Pro. Одной из главных его особенностей стал почти безрамочный экран без вырезов, что стало возможным благодаря выдвижной фронтальной камере. Также аппарат оснастили двойной основной камерой с разрешением 48 Мп и аккумулятором высокой ёмкости.О стоимости смартфона пока неизвестно.