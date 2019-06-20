Модная новинка ThinkPad T490

Ноутбук ThinkPad T490 стал тоньше (17,9 мм) и легче (1,46 кг). Рамки экрана стали на 22% тоньше по сравнению с предыдущей моделью (Т 480). Ноутбук поддерживает стандарт беспроводной связи CAT16 WWAN и способен работать более 16 часов с полного заряда аккумулятора. В модель встроены системы защиты конфиденциальных данных Privacy Guard и Think Shutter. Также предусмотрена система аутентификации через сканер отпечатка пальца с поддержкой Windows Hello.В максимальной комплектации ThinkPad T490 доступен дисплей с яркостью 500 нит и разрешением WQHD с IPS-матрицей и поддержкой технологии HDR и Dolby Vision.ThinkPad T490 построен на процессоре Intel Core восьмого поколения (i5 или i7 в максимальной комплектации). В качестве операционной системы используется Windows 10 Pro. В ноутбуке встроен накопитель PCIe SSD объёмом до 1 ТБ в зависимости от конфигурации. Ключевым отличием от модели T490s является возможность расширения оперативной памяти до 48 ГБ. Как и T490s, ноутбук T490 поставляется с интегрированной видеокартой Intel UHD 620, но дополнительно доступен вариант с NVIDIA GeForce MX 250.О стоимости новинки пока неизвестно.