Модный смартфон Honor 10 GT

Компания Honor выпустила отличную новинку с хорошими функциями. Тыльная камера гаджета состоит из двух оптических сенсоров на 24 МП и 16 МП.Девайс оснащен дисплеем размером 5,84 дюйма с разрешением 2280 x 1080 пикселей. Батарея имеет емкость 3400 мАч.Объем ОЗУ составляет 6 ГБ, флэш-массив может вмещать от 64 Гб до 128 ГБ информации. Важной функцией топового смартфона является продвинутая технология GPU Turbo. Начинка базируется на мобильном чипсете Kirin 970.О стоимости смартфона пока неизвестно.