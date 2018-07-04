Модный смартфон Honor 7X

Новинка носит название Honor 7X Jurassic World Limited Gift Box Edition. Покупатель, кроме самого смартфона, получает брелок для ключей, стилизованный чехол и памятный фотоснимок. Цветовое решение у девайса одно – Aurora Blue. В набор памяти входят 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ внутреннего флэша.В середине июня в КНР состоялась премьера блокбастера «Мир Юрского периода 2». Прокат имел огромный успех у зрителей, кассовые сборы первого уик-энда составили свыше 112 миллионов долларов. Известный китайский вендор Huawei решил сыграть на этой волне, предложив фанатам фильма спецверсию смартфона Honor 7X. Напомним, эта бюджетная модель увидела свет осенью 2017 года.Стоимость смартфона составит 200 долларов.