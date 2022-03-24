Модульный ноутбук PrimeBook Circular получил сенсорный 3К-экран

Швейцарский производитель Prime Computer выпустил необычный ноутбук PrimeBook Circular, который может похвастаться модульной конструкцией. Речь идет о заменяемых блоках с процессором, оперативной памятью и адаптером Wi-Fi. Новинку оснастили чипами Intel Tiger Lake, 13,9-дюймовым дисплеем с разрешением 3000:2000 пикселей, поддержкой сенсорного ввода, яркостью 400 кд/м2, 100% охватом цветовой палитры sRGB, твердотельным накопителем M.2 до 1 ТБ с возможностью замены, разъемами HDMI 2.0b, Mini-DisplayPort 1.4a, Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 Type-A, 3,5-мм гнездом, сетевым портом Gigabit Ethernet, предустановленной ОС Ubuntu, Windows 10 Pro или Windows 11 Pro.

Пока пользователям будут доступны версии с Celeron 6305, 4 ГБ оперативной памяти, графическим адаптером Intel UHD Graphics и модулем Intel AX201 Wi-Fi, с Core i5-1135G7, 8 ГБ ОЗУ, Intel Iris Xe Graphics и Intel AX201 Wi-Fi, а также с Core i7-1165G7, 16 ГБ ОЗУ, Intel Iris Xe Graphics и Intel AX201 Wi-Fi. Цены пока не раскрываются.