Модульный смартфон FairPhone 3 вышел в новом дизайне

Голландская компания представляет третью версию своего устойчивого, модульного смартфона Fairphone 3

Устройство является более современным, чем его предшественник. Спереди находится 5,7-дюймовый экран с разрешением 1080 x 2160 пикселей, Gorilla Glass 5 и четкими краями экрана. Кроме того, он имеет Snapdragon 632, 14-нм среднечастотный чип прошлого года с восемью ядрами и графическим процессором Adreno 506. Имеется 4 ГБ и 64 ГБ памяти, которую можно расширить с помощью карты microsd. Аккумулятор емкостью 3000 мАч может заряжаться через USB-C с помощью Quick Charge 3.0 или режима экологической зарядки, чтобы продлить срок службы.

Программное обеспечение основано на Android 9 и будет поддерживаться в течение не менее пяти лет с помощью обновлений программного обеспечения. Загрузчик также можно разблокировать для установки другой операционной системы. На задней панели находится сканер отпечатков пальцев и 12-мегапиксельная камера, способная снимать в формате 4K, а на передней - 8-мегапиксельная фронтальная камера. Устройство поддерживает две нано-SIM-карты, 4G, Bluetooth 4.2, NFC и 5 ГГц WiFi.

Будет доступно большое количество модулей, включая камеру, верхнюю и нижнюю части, экран, батарею, а также динамик. При этом он может быть отремонтирован, но и обновлен в будущем. Модули теперь закреплены винтами, чтобы сделать его более надежным. В комплект входят отвертка и крышка бампера.

Цена

Само устройство стоит 450 евро, и у Fairphone есть партнеры во многих странах для стимулирования продаж.