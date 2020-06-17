Модульный смартфон Fairphone 2 обновили до Android 9

В далеком 2015 году был представлен модульный смартфон Fairphone 2, который на выходе работал под управлением операционной системы Android Lollipop. В конце 2018 года аппарат обновили до Android 7.1.2 Nougat, а сегодня стало известно о выходе обновления до еще вполне актуальной ОС Android 9 Pie.

Напомним, что перед нами смартфон, который оснащается 5-дюймовым Full HD-дисплеем, четырехъядерным процессором Qualcomm Snapdragon 801, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ расширяемой встроенной памяти, 8 Мп основной и 2 Мп фронтальной камерами, а также аккумулятором ёмкостью 2420 мАч.
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