Модульный смартфон Fairphone 6+ оценили в 650 долларов

Компания Fairphone пополнила ассортимент смартфонов моделью Fairphone 6+, которая может похвастаться повышенной ремонтопригодностью. Пользователь может заменить двенадцать компонентов, включая аккумулятор, дисплей и камеры. Новинку оснастили 6,31-дюймовым LTPO OLED-экраном, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, батареей ёмкостью 4415 мАч, поддержкой 30-Вт быстрой проводной зарядки, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с тактовой частотой до 2,7 ГГц и графическим ускорителем Adreno 810, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 13 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, предустановленной операционной системой Android 16 с шестью номерными обновлениями в будущем, защитой от влаг и пыли в соответствии со степенью IP55 и прочностью по стандарту MIL-STD 810H. Цена смартфона составила 650 долларов или евро в зависимости от региона продаж.