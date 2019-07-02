Молодежный смартфон Xiaomi CC9

Xiaomi CC9 Meitu Edition внешне и технически полностью повторяет обычный CC9. Из особенностей — увеличенный объем памяти, кастомная прошивка, уникальные рингтоны и дополнительные возможности камеры. Среди них редактирование видео, более натуральная бьютификация и улучшенная съемка портретных фотографий при плохом освещении с использованием технологий Meitu.Xiaomi CC9e внешне повторяет CC9, но в более компактном корпусе (153,48 х 71,85 х 8,5 мм, 173,8 г). Он оснащён 6,088-дюймовым AMOLED-экраном. По словам производителя, тонкие рамки роднят устройство со старыми 5,2-дюймовыми смартфонами. От базовой версии «компакт» отличается дополнительной модификацией с меньшим объёмом памяти и менее мощным процессором Snapdragon 665. К слову, это первое устройство на базе данного чипсета Qualcomm. Несмотря на меньшие размеры, ёмкость аккумулятора не отличается и составляет 4030 мАч. А вот о наличии NFC в CC9e пока нет ни слова.Смартфоны линейки Xiaomi CC9 отличаются от других аппаратов производителя расширенными возможностями камеры. Уникальной стала функция редактирования снимков с помощью искусственного интеллекта. С её помощью можно изменить погоду на кадре, добавить природные явления вроде звездного неба или радуги, и многое другое. Кроме того, в Xiaomi гордятся качеством селфи, получаемых с фронтальной 32-мегапиксельной камеры и обработанных улучшенными алгоритмами.Стоимость новинки составит 216 долларов.