Монитор AOC Q24E11 оценен в 102 доллара

Компания AOC пополнила ассортимент бюджетных мониторов моделью AOC Q24E11, которая основана на 23,8-дюймовой IPS-матрице с разрешением 2560:1440 пикселей. Новинка также характеризуется контрастностью 1300:1, кадровой частотой 100 Гц, временем отклика 4 мс, глубиной цвета 8 бит, поддержкой HDR10 и сертификацией TUV+, тонкими рамками, шестью режимами с предустановленными настройками, интерфейсами HDMI 2.0 и DP 1.4 с поддержкой HDR, а также стандартным креплением VESA. Цена монитора AOC Q24E11 на китайском рынке составляет всего 102 доллара.