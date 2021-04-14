Монитор ASUS BE279QSK получил IPS-матрицу

Компания ASUS пополнила ассортимент мониторов моделью BE279QSK, которая получила 27-дюймовую IPS-панель с разрешением Full HD. Новинка также характеризуется веб-камерой, стереодинамиками по 2 Вт, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, временем отклика 5 мс (GTG), кадровой частотой 60 Гц, технологией Flicker-free для заботы о глазах пользователя, разъемами DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 и D-Sub, 3,5-мм разъемом для наушников и регулируемой подставкой с возможностью перевода в портретную ориентацию. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.