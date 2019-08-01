Монитор ASUS PB278QV обладает временем отклика в 5 мс

Компания ASUS представила профессиональный монитор PB278QV с 27-дюймовым экраном. Разрешение устройства составляет 2560 на 1440 пикселей. Монитор обладает временем отклика 5 мс и динамической контрастностью 80 000 000:1. Заявлен 100-процентный охват цветового пространства sRGB. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Предусмотрена технология Flicker-free, которая помогает снизить нагрузку на зрительный аппарат. Подставка обеспечивает полный спектр регулировок. Имеются также цифровые порты HDMI, DisplayPort 1.2 и Dual-link DVI-D. О стоимости новинки пока не сообщается.