Монитор ASUS ProArt Display PA279CV получил заводскую калибровку

Компания ASUS пополнила ассортимент IPS-мониторов 27-дюймовыми моделями ProArt Display PA279CV и PA278CV с разрешением 3840:2160 и 2560:1440 пикселей, а также 23,8-дюймовой панелью PA247CV с разрешением Full HD. Данные новинки предназначены для профессионалов в области создания контента и могут похвастаться заводской калибровкой с точностью цветопередачи Delta E < 2, 100% охватом цветовых палитр sRGB и Rec.709, углами обзора 178°, интерфейсами HDMI, DisplayPort и USB-C с поддержкой DisplayPort и передачей энергии мощностью 65 Вт, концентратором USB на четыре порта USB 3.1, а также регулируемой подставкой с возможностью перевода в портретную ориентацию.

Комментарии и отзывы ASUS ProArt Display PA279CV
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