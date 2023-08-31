Монитор ASUS ROG PG27UQR вышел в белой расцветке

Компания ASUS выпустила белую версию монитора ROG PG27UQR, который вышел в начале года в черном цвете. Цена новинки пока не сообщается, но черный вариант оценен в 550 долларов. Напомним, что монитор характеризуется 27-дюймовой антибликовой матрицей FAST IPS с разрешением 3840:2160 (формат 4K), кадровой частотой 160 Гц, временем отклика от серого к серому 1 мс, 95% охватом цветового пространства DCI-P3, яркостью 400 нит, контрастностью 1000:1, сертфикацией DisplayHDR600, двумя интерфейсами DP1.4 и двумя HDMI 2.1, а также четырьмя разъемами USB-A.