Монитор ASUS ROG Strix XG43UQ Xbox Edition оценен в $1400

Компания ASUS пополнила ассортимент игровых мониторов моделью ROG Strix XG43UQ Xbox Edition, которая ориентирована на работу с игровыми консолями нового поколения Xbox Series X и S. Новинку оснастили 43-дюймовой VA-панелью разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K Ultra HD), антибликовым покрытием, поддержкой AMD FreeSync Premium Pro для более плавного геймплея и Extreme Low Motion Blur (ELMB) Sync, кадровой частотой до 144 Гц, сертификатом DisplayHDR 1000, временем отклика 1 мс (MPRT), 90% охватом цветовой палитры DCI-P3, подсветкой, совместимой с ASUS Aura Sync, двумя интерфейсами DisplayPort 1.4 DSC, одним HDMI v2.0 и двумя HDMI v2.1, двумя портами USB 3.0, двумя громкоговорителями мощностью по 10 Вт и 3,5-мм разъемом для наушников. Монитор появится в продаже в октябре по цене в 1400 долларов.

Комментарии и отзывы ASUS ROG Strix XG43UQ Xbox Edition
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