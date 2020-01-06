Монитор ASUS ROG Swift PG43UQ предназначен для геймеров

Компания ASUS пополнил ассортимент мониторов моделью ROG Swift PG43UQ, которая предназначена для фанатов игр. Новинка может похвастаться 43-дюймовой VA-панелью, разрешением 4K Ultra HD (3840:2160 точек), антибликовым покрытием, поддержкой технологии NVIDIA G-SYNC и частоты обновления 144 Гц, временем отклика 1 мс, максимальной яркостью 1000 кд/м2, сертификатом DisplayHDR 1000, сертификатом TUV Rheinland, гарантирующим регулировку яркости без мерцания и низкий уровень синего света, а также интерфейсом DisplayPort 1.4 с DSC. Дата начала продаж и цена монитора будут объявлены позже.