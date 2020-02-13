Монитор ASUS TUF Gaming VG259QM поразил характеристиками

Буквально недавно мы жаловались на то, что на современном рынке мониторов нет ничего интересного и производители то и дело выпускают совершенно обычные модели под грифом геймерский. Однако с монитором ASUS TUF Gaming VG259QM таких проблем нет, так как производитель решил удивить потенциального покупателя совершенно уникальным продуктом с частотой обновления матрицы в 280 Гц. Это действительно рекорд, ведь на рынке мониторов больше нет ничего подобного, плюс благодаря разрешению 1920 на 1080 точек пользователь получает возможность действительно выжать в соревновательных играх частоту в 280 кадров в секунду. Это позволит получить преимущество над теми, кто использует более стандартный монитор с 60 Гц. Стоимость пока что неизвестна.