Монитор ASUS TUF Gaming VG27AQ1A предлагает частоту обновления 170 Гц

Серия TUF Gaming пополнилась еще одним монитором ASUS TUF Gaming VG27AQ1A. Новинка предлагает поддержку технологии HDR и высокую частоту обновления 170 Гц. Диагональ монитора 27 дюймов с IPS матрицей. Максимальное разрешение 2560 на 1440 пикселей. Время отклика составляет 1 мс.

10 битная панель покрывает 30% цветовой гаммы sRGB и 95% цветовой гаммы DCI-P3 благодаря максимальной яркости 250 кд/м2. Монитор поддерживает сертификаты TUV Flicker-free и TUV Low Blue Light. Новинка предлагает широкий набор настроек в меню. Подставка монитора позволяет регулировать наклон и поворот экрана. На задней панели есть крепление VESA 100 на 100 мм, а также два порта HDMI 2.0, порт DisplayPort 1.2 и аудиовыход 3,5 мм.

На данный момент информации о стоимости монитора ASUS TUF Gaming VG27AQ1A нет.