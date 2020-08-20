Монитор ASUS TUF Gaming VG27AQ1A предлагает частоту обновления 170 Гц

Серия TUF Gaming пополнилась еще одним монитором ASUS TUF Gaming VG27AQ1A. Новинка предлагает поддержку технологии HDR и высокую частоту обновления 170 Гц. Диагональ монитора 27 дюймов с IPS матрицей. Максимальное разрешение 2560 на 1440 пикселей. Время отклика составляет 1 мс.

10 битная панель покрывает 30% цветовой гаммы sRGB и 95% цветовой гаммы DCI-P3 благодаря максимальной яркости 250 кд/м2. Монитор поддерживает сертификаты TUV Flicker-free и TUV Low Blue Light. Новинка предлагает широкий набор настроек в меню. Подставка монитора позволяет регулировать наклон и поворот экрана. На задней панели есть крепление VESA 100 на 100 мм, а также два порта HDMI 2.0, порт DisplayPort 1.2 и аудиовыход 3,5 мм.

На данный момент информации о стоимости монитора ASUS TUF Gaming VG27AQ1A нет.
Комментарии и отзывы ASUS TUF Gaming VG27AQ1A
Обзоры:
Обзор Philips 322E1C. 32-дюймовый VA-монитор для консолейОбзор Philips 322E1C. 32-дюймовый VA-монитор для консолей
Обзор Philips 328E1CA. Самый доступный 32-дюймовый 4К-мониторОбзор Philips 328E1CA. Самый доступный 32-дюймовый 4К-монитор
Лучший бюджетный телевизор. Xiaomi Mi TV 4A 32 T2 31.5Лучший бюджетный телевизор. Xiaomi Mi TV 4A 32 T2 31.5" (2019)
Новости:
ASUS анонсировала новый портативный монитор ROG Strix XG16

Компания ASUS анонсировала новый портативный игровой монитор ROG Strix XG16. ...
Представлен монитор Philips 279C9 с сертификацией DisplayHDR 400

Компания Philips представила 27-дюймовый монитор Philips 279C9, который появится в российской продаже по ...
Nokia Smart TV выпустили в Индии

Какое-то время назад мы активно обсуждали тот факт, что компания Nokia решила попробовать себя на рынке у...
Обзор Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/64GB. Бесконтактные платежи и 64 Мп камераОбзор Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/64GB. Бесконтактные платежи и 64 Мп камера
Обзор LEX EDM 070 BL. Встраиваемый духовой шкаф с механическим управлениемОбзор LEX EDM 070 BL. Встраиваемый духовой шкаф с механическим управлением
Лучшая электробритва. Braun 3020s Series 3 ProSkinЛучшая электробритва. Braun 3020s Series 3 ProSkin
Обзор Cougar Surpassion ST (CGR-SURPASSION-ST). Лучшая мышка для шутеров до 3000Обзор Cougar Surpassion ST (CGR-SURPASSION-ST). Лучшая мышка для шутеров до 3000
Обзор Corsair A500 (CT-9010003-WW). Массивный процессорный кулер с двумя вентиляторамиОбзор Corsair A500 (CT-9010003-WW). Массивный процессорный кулер с двумя вентиляторами
Samsung Galaxy M31s получит 64-Мп камеру...
Samsung Galaxy M31s получит 64-Мп камеруАвторитетный инсайдер Ишан Агарвал поделился качественным рендером и подробностями о смартфоне Samsung Ga...
HP EliteBook x360 830 G7 для ценителей с...
HP EliteBook x360 830 G7 для ценителей сОфициально представлен гибридный ноутбук HP EliteBook x360 830 G7, который выглядит достаточно привлекате...
Фотокамера Olympus OM-D E-M10 Mark IV оц...
Фотокамера Olympus OM-D E-M10 Mark IV оцКак и ожидалось, сегодня был представлена беззеркальная камера формата Micro Four Thirds – Olympus OM-D E...
Объектив Speedmaster 50mm F/0.95 для Can...
Объектив Speedmaster 50mm F/0.95 для CanКомпания Zhongyi Optics (ZY Optics) представила мануальный объектив Mitakon Speedmaster 50mm F/0.95 для п...
Apple TV + подписала соглашение с киноре...
Apple TV + подписала соглашение с кинореApple заключила договор с известным режиссером Мартином Скорсезе, который будет продюсировать и направлят...
Dell Mobile Adapter Speakerphones уже в ...
Dell Mobile Adapter Speakerphones уже в В последнее время благодаря карантину все технологии, которые были связаны с домашним обучением, конферен...
Samsung анонсировал Galaxy Z Fold 2...
Samsung анонсировал Galaxy Z Fold 2Компания Samsung анонсировал Galaxy Z Fold 2. ...
OnePlus Nord официально представлен...
OnePlus Nord официально представленКомпания OnePlus официально представила на онлайн-презентации смартфон OnePlus Nord. ...
Лучший чехол для Samsung Galaxy M30s...
Лучший чехол для Samsung Galaxy M30sС каждым годом разработчики смартфонов делают своих гаджеты все более и более тонкими, что позволяет инте...
Square Enix готовит многопользовательски...
Square Enix готовит многопользовательскиРазработчик предстоящей игры Marvel's Avengers Square Enix, сообщила о том, что идет работа над добавлени...
Огромный смартфон Honor X10 Max показали...
Огромный смартфон Honor X10 Max показалиСначала китайский регулятор TENAA раскрыл характеристики смартфона-гиганта Honor X10 Max, а сегодня рассе...
Запуск Google Pixel 4a отложен до 13 июл...
Запуск Google Pixel 4a отложен до 13 июлКомпания Google планирует представить смартфон Pixel 4a 13 июля в двух цветовых вариантах, черном и синем...
Обзор LEXAND LUV-1000. Термобутылка с персональным стерилизаторомОбзор LEXAND LUV-1000. Термобутылка с персональным стерилизатором
Обзор Abkoncore A660. Недорогая мышка с макросами и подсветкойОбзор Abkoncore A660. Недорогая мышка с макросами и подсветкой
Обзор iBOX Pro 800 Smart Signature SE. Сигнатурный радар-детектор полицейских радаровОбзор iBOX Pro 800 Smart Signature SE. Сигнатурный радар-детектор полицейских радаров
Обзор Arctic Liquid Freezer II 360. Эффективная и тихая система водяного охлажденияОбзор Arctic Liquid Freezer II 360. Эффективная и тихая система водяного охлаждения
Обзор Intel Core i9-10900F. Самый доступный 10-ядерный процессор IntelОбзор Intel Core i9-10900F. Самый доступный 10-ядерный процессор Intel
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor