Монитор ASUS TUF Gaming VG32VQ получит частоту обновления 144 Гц

Появилась информация о пока еще не представленном мониторе игрового класса TUF Gaming VG32VQ. Аппарат получит 31,5-дюймовый экран с разрешением 2560 на 1440 пикселей. Время отклика равно 1 мс, частота обновления — 144 Гц. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. В мониторе реализована система ELMB-Sync (Extreme Low Motion Blur Sync), которая объединяет в себе технологию уменьшения размытости картинки в движении. Подставка позволяет регулировать угол наклона дисплея и высоту по отношению к поверхности стола. Аппарат также будет оборудован двумя разъёмами HDMI 2.0 и интерфейсом DisplayPort 1.2.