Монитор ASUS VA24ECE получил порт USB Type-C

Компания ASUS пополнила ассортимент мониторов семейства Eye Care моделью VA24ECE, которая получила 23,8-дюймовую IPS-панель с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD). Новинка характеризуется кадровой частотой 75 Гц, временем отклика в 5 мс, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, поддержкой технологий Adaptive-Sync/FreeSync для более плавной картинки, фирменным набором игровых средств ASUS GamePlus, технологиями Blue Light Filter и Flicker-free, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, регулируемой подставкой, симметричным портом USB Type-C с передачей энергии мощностью до 15 Вт энергии, интерфейсом HDMI 1.4 и 3,5-мм разъемом для наушников. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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