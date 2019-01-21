Монитор ASUS VA279HA Eye Care подходит для повседневной работы и игр

Дебютировал монитор ASUS VA279HA Eye Care с 27-дюймовым экраном для работы и игр. Новинка оснащена разрешением 1920 на 1080 пикселей. Контрастность составляет 3000:1, а время отклика — 6 мс. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают до 178 градусов. В мониторе также имеется набор технологий ASUS Eye Care, которые оберегает глаза во время длительного нахождения за компьютером. Подставка позволяет регулировать только угол наклона дисплея. Предусмотрены интерфейсы HDMI и D-Sub, а также стереофонические динамики. О стоимости монитора пока не сообщается.