Монитор ASUS VG289Q получил разрешение UHD 4K — 3840 на 2160 пикселей

Компания ASUS показала новую модель под названием VG289Q. Аппарат оборудован 28-дюймовым экраном с разрешением UHD 4K — 3840 на 2160 пикселей, временем отклика 5 мс и контрастностью 1000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Подставка позволяет использовать монитор в альбомной и портретной ориентациях. В мониторе предусмотрена технология Adaptive-Sync/FreeSync, которая помогает повысить плавность игрового процесса. Предусмотрены два интерфейса HDMI 2.0, коннектор DisplayPort 1.2, стандартное 3,5-миллиметровое аудиогнездо, а также имеется поддержка HDR 10. О стоимости монитора пока не сообщается.