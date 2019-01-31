Монитор ASUS VP279QG рассчитан на использование в составе игровых систем

Состоялся анонс игрового монитора ASUS VP279QG с 27-дюймовым экраном и технологией FreeSync/Adaptive Sync. Разрешение устройства составляет 1920*1080 пикселей. Время отклика у монитора равно 1 мс, а частота обновления — 75 Гц. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. В мониторе имеется также технология Flicker-Free, которая избавляет от мерцания. Подставка дает возможность регулировать угол наклона дисплея. Предусмотрены интерфейсы HDMI, D-Sub, DisplayPort и 3,5-миллиметровый аудиоразъем. О стоимости новинки пока не сообщается.