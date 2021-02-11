Монитор Acer B247Wbmiprfx имеет соотношение сторон 16:10

Компания Acer представила монитор B247Wbmiprfx, который ориентирован на работу в офисе. Новинка характеризуется 24-дюймовой IPS-панелью с разрешением Full HD, соотношением сторон 16:10, яркостью 300 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, временем отклика 4 мс (GTG), кадровой частотой 75 Гц, 99% охватом цветовой палитры sRGB, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, стереофоническими динамиками по 2 Вт каждый, разъемами D-Sub, HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2, 3,5-мм разъемом для наушников, антибликовым покрытием ComfyView, системами BlueLightShield и FlickerLess для заботы о глазах пользователя, а также подставкой с возможностью перевода экрана в портретную ориентацию. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.