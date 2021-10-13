Монитор Acer CB273U предназначен для дизайнеров

Компания Acer пополнила ассортимент мониторов для дизайнеров и фотографов моделью CB273U, которая получила 27-дюймовую IPS-панель с разрешением 2560:1440 пикселей. Новинка характеризуется 8-битным цветом, точностью цветопередачи Delta E<1, поддержкой AMD FreeSync для более плавного геймплея в играх, временем отклика в 1 мс, которое достигается благодаря функции Visual Response Boost (VRB), углами углы обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10, интерфейсом USB Type-C с возможностью подачи энергии мощностью 90 Вт, разъёмом LAN, встроенным KVM-переключателем, сертификацией TUV/Eyesafe, технологией Acer VisionCare 2.0 для заботы о глазах пользователя и регулируемой подставкой. Монитор станет доступен для покупки в ноябре по цене в 440 долларов.