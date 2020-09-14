Монитор Acer Nitro XV282K KV оценен в $1250

Компания Acer представила игровой монитор Nitro XV282K KV, который получил 28-дюймовую IPS-панель производства Innolux. Новинка характеризуется разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K), частотой обновления 144 Гц, статической контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, сертификацией VESA HDR600, пиковой яркостью 600 кд/м2, временем отклика 1 мс, 90% охватом цветовой палитры DCI-P3, технологиями Adaptive-Sync и AMD FreeSync для более плавной игры, 2-Вт стереофоническими динамиками, двумя интерфейсами HDMI 2.1, одним DisplayPort 1.4, четырёхпортовым концентратором USB 3.0, аудиогнездом, системой Flicker-Free и регулируемой подставкой. Цена монитора составляет 1250 долларов.

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