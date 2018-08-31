Монитор Acer Predator XB273K выполнен на основе матрицы IPS с диагональю 27 дюйма

Компания Acer представила игровой монитор Predator XB273K на основе матрицы IPS с 27-дюймовым экраном, разрешением 3840 на 2160 пикселей и контрастностью 1000:1. Частота обновления достигает 144 Гц. Новинка также получила технологию Acer VisionCare, призванных уменьшить нагрузку на зрительный аппарат. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Подставка позволяет изменять ориентацию дисплея с альбомной на портретную. Предусмотрены интерфейсы DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0. Продажи новинки ожидаются в четвертом квартале по ориентировочной цене 1500 евро.