Монитор Acer Predator XR383CUR будет стоить €1700

Сетевые источники раскрыли характеристики геймерского монитора Acer Predator XR383CUR, который еще не был представлен официально. Итак, новинка характеризуется 38-дюймовой изогнутой панелью с соотношением сторон 21:9, радиусом кривизны 2500R, разрешением 3840:1600 пикселей, кадровой частотой 165 Гц, временем отклика 1 мс (GtG), 95% охватом цветовой палитры DCI-P3, яркостью 450 кд/м2, поддержкой AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync для более плавного геймплея, регулируемой подставкой, интерфейсом USB 3.0 Type-C с технологией подачи энергии мощностью 65 Вт, двумя разъемами HDMI 2.1 и одним DisplayPort 1.4, 3,5-мм разъемом для наушников и стереофоническими динамиками по 7 Вт. Монитор появится в продаже осенью по цене в 1700 евро.