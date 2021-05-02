Монитор Acer XV252Q F обеспечит частоту обновления до 390 Гц

Acer выпускает игровой монитор XV252Q F. Компания представляет первый в мире монитор с частотой до 390 Гц посредством разгона.

Acer XV252Q F - это 25-дюймовый монитор с AUO AHVA панелью. Разрешение монитора составляет FullHD, время отклика G2G 0,5 мс. Заводская частота обновления экрана установлена как 360 Гц, но благодаря возможности разгона частота обновления достигает 390 Гц.

Новинка поддерживает технологию Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium с VRR и LFC. Яркость 400 кд/м2, а статическая контрастность 1000: 1. Монитор поставляется с сертификацией VESA DisplayHDR 400. Эргономичная подставка позволяет регулировать наклон, поворот и высоту монитора. На задней панели есть два порта HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4. Кроме того, монитор оснащен двумя динамиками. Для крепления на кронштейн предусмотрена поддержка VESA 100 на 100 мм.

Стоимость монитора Acer XV252Q F не раскрыта.