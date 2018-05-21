Монитор Asus ROG Swift PG27UQ оценен в 2500 евро

Европейские онлайновые площадки начали принимать заказы на монитор Asus PG27UQ, который был представлен еще в феврале этого года. В Европе новинка предлагается по цене от 2500 до 2919 евро. Ранее ходили слухи о том, что в России монитор обойдется в 170 тысяч рублей. Отгрузка заказов в Европе намечена на июнь.

Напомним, что ROG Swift PG27UQ изготовлен с использованием технологии квантовых точек, а потому может похвастаться полным охватом стандарта DCI-P3 для более точной цветопередачи и плавной градации цветов. Новинку оснастили 27-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 4K UHD (3840:2160 пикселей), частотой обновления 144 Гц и максимальной яркостью 1000 кд/м². Также стоит отметить технологию NVIDIA G-Sync HDR, два порта DisplayPort 1.4 и один HDMI.