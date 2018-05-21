Монитор Asus ROG Swift PG27UQ оценен в 2500 евро

2018-05-21, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Asus ROG Swift PG27UQ ; [106]
Европейские онлайновые площадки начали принимать заказы на монитор Asus PG27UQ, который был представлен еще в феврале этого года. В Европе новинка предлагается по цене от 2500 до 2919 евро. Ранее ходили слухи о том, что в России монитор обойдется в 170 тысяч рублей. Отгрузка заказов в Европе намечена на июнь.

Напомним, что ROG Swift PG27UQ изготовлен с использованием технологии квантовых точек, а потому может похвастаться полным охватом стандарта DCI-P3 для более точной цветопередачи и плавной градации цветов. Новинку оснастили 27-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 4K UHD (3840:2160 пикселей), частотой обновления 144 Гц и максимальной яркостью 1000 кд/м². Также стоит отметить технологию NVIDIA G-Sync HDR, два порта DisplayPort 1.4 и один HDMI.


Комментарии:
Подтвержден выход OnePlus 6T в этом году...
Подтвержден выход OnePlus 6T в этом годуФлагманский смартфон OnePlus 6 был представлен совсем недавно, его продажи стартуют со дня на день, а в н...
Смартфон Samsung Galaxy J4 оценен в 185 ...
Смартфон Samsung Galaxy J4 оценен в 185 Компания Samsung представила в Пакистане смартфон Galaxy J4, который относится к устройствам начального у...
Монитор Asus ROG Swift PG27UQ оценен в 2...
Монитор Asus ROG Swift PG27UQ оценен в 2Европейские онлайновые площадки начали принимать заказы на монитор Asus PG27UQ, который был представлен е...
Обзор Bluboo D5 Pro. Дерзкий смартфон с ...
Обзор Bluboo D5 Pro. Дерзкий смартфон с В начале апреля компания BLUBOO пополнила линейку своих смартфонов, выпустив Bluboo D5 Pro с безрамочным ...
Sony представила новую линейку телевизор...
Sony представила новую линейку телевизор17 мая в Москве состоялась презентация Sony, на которой показали новые телевизоры BRAVIA. В линейку вошли...
Samsung Galaxy S Light Luxury получил Sn...
Samsung Galaxy S Light Luxury получил SnКомпания Samsung представила в Китае смартфон Galaxy S Light Luxury, который ранее фигурировал в слухах к...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Bluboo D5 Pro. Дерзкий смартфон с бескрайним экраномОбзор Bluboo D5 Pro. Дерзкий смартфон с бескрайним экраном
Обзор Intel Core i5-8400. Лучший процессор среднего ценового сегментаОбзор Intel Core i5-8400. Лучший процессор среднего ценового сегмента
Обзор ASUS ROG STRIX Z370-E GAMING. Материнская плата под игровую сборку с Intel Coffee Lake-SОбзор ASUS ROG STRIX Z370-E GAMING. Материнская плата под игровую сборку с Intel Coffee Lake-S
Обзор Digma S-31. Недорогая колонка с хорошим звучаниемОбзор Digma S-31. Недорогая колонка с хорошим звучанием
Обзор MARVO K201. Бюджетная игровая клавиатура Обзор MARVO K201. Бюджетная игровая клавиатура
Sony представила новую линейку телевизор...
Sony представила новую линейку телевизор17 мая в Москве состоялась презентация Sony, на которой показали новые телевизоры BRAVIA. В линейку вошли...
В Иннополисе открыта опытная зона сети н...
В Иннополисе открыта опытная зона сети н21 мая, Иннополис, Татарстан. ПАО «Ростелеком», ПАО «Таттелеком», компания Huawei и Министерство информат...
Предварительный обзор Logitech G305. Бюд...
Предварительный обзор Logitech G305. БюдИгровая периферия перестала быть просто устройством ввода — теперь каждый геймер хочет получить настоящег...
Обзор Ladybug. Раннеры снова в моде...
Обзор Ladybug. Раннеры снова в модеСтоит сказать, что еще несколько лет назад раннеры были очень популярными — буквально каждый день выходил...
Предварительный обзор Xiaomi Redmi S2. Н...
Предварительный обзор Xiaomi Redmi S2. НКитайские смартфоны перестали быть чем-то странным и отвергнутым — сейчас некоторые бренды Поднебесной вы...
Обзор Iron Throne. Netmarble вновь порад...
Обзор Iron Throne. Netmarble вновь порадКажется буквально недавно любители мобильных игр и фанаты La2 сумели с достоинством оценить появившуюся L...
Компания ASUS анонсирует старт продаж ма...
Компания ASUS анонсирует старт продаж маВ материнских платах ROG, ROG Strix, Prime и TUF Gaming для высокопроизводительных процессоров AMD Ryzen ...
«Академия безопасного вождения Ford» дл...
«Академия безопасного вождения Ford» длЭкспертный центр «Движение без опасности» в партнерстве с компанией Ford Sollers обяъвили о старте нового...
Предварительный обзор OnePlus Bullets Wi...
Предварительный обзор OnePlus Bullets WiВместе со своим смартфоном OnePlus 6 компания продемонстрировала и совершенно новые наушники OnePlus Bull...
Обзор Candy Camera. Делаем селфи красивы...
Обзор Candy Camera. Делаем селфи красивыСкажу честно — я не большой фанат редактирования фотографий на смартфоне. Во-первых, больше люблю оригина...
Стартует крупнейший турнир по VR-версии ...
Стартует крупнейший турнир по VR-версии Наконец свершилось то, о чем мечтали миллионы фанатов «World of Tanks» - вышла VR-версия их любимой игры...
Предварительный обзор Sharp Aquos R2. Фл...
Предварительный обзор Sharp Aquos R2. ФлВ последнее время на рынке игровых проектов ничего удивительного не выходило — после того, как Samsung по...
﻿
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor