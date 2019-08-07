Монитор BenQ EX2780Q обладает частотой обновления 144 Гц

Представлен новый монитор BenQ EX2780Q для использования в составе игровых систем. Новинка обладает 27-дюймовым дисплеем с разрешением 2560 на 1440 пикселей (формат 2К). Частота обновления составляет 144 Гц, контрастность 1000:1, а время отклика — 5 мс (GtG). В мониторе реализована технология FreeSync, обеспечивающая плавность игрового процесса. Углы обзора по горизонтали и вертикали — до 178 градусов. Предусмотрены два разъема HDMI 2.0, коннектор DisplayPort и симметричный порт USB Type-C. О стоимости аппарата пока не сообщается.