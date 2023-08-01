Монитор Dasung Paperlike Color получил цветную панель E Ink

Компания Dasung пополнила ассортимент мониторов первой в мире моделью, основанной на цветном экране E Ink. Новинка под названием Paperlike Color характеризуется 25,3-дюймовой панелью Kaleido 3 с отображением 4096 цветов, разрешением 3200:1800 пикселей, интерфейсами HDMI, DisplayPort и USB Type-C, а также поддержкой Miracast и Apple AirPlay. Остальные подробности будут объявлены позже, после старта краудфандинговой кампании на Indiegogo. Напомним, что в начале года был представлен монитор Dasung Paperlike U, который получил изогнутый 25,3-дюймовый экран E Ink с разрешением 3200:1800 пикселей.

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