Монитор Dasung Paperlike Color получил цветную панель E Ink

Компания Dasung пополнила ассортимент мониторов первой в мире моделью, основанной на цветном экране E Ink. Новинка под названием Paperlike Color характеризуется 25,3-дюймовой панелью Kaleido 3 с отображением 4096 цветов, разрешением 3200:1800 пикселей, интерфейсами HDMI, DisplayPort и USB Type-C, а также поддержкой Miracast и Apple AirPlay. Остальные подробности будут объявлены позже, после старта краудфандинговой кампании на Indiegogo. Напомним, что в начале года был представлен монитор Dasung Paperlike U, который получил изогнутый 25,3-дюймовый экран E Ink с разрешением 3200:1800 пикселей.