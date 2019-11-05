Монитор Dell PremierColor имеет встроенный колориметр и Thunderbolt 3

2019-11-05, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Dell PremierColor; [80]
Dell производит одни из лучших высококачественных мониторов на рынке. Монитор Dell UltraSharp 27 4K PremierColor (UP2720Q), представленный сегодня на конференции Adobe Max, является первым в мире монитором 4K со встроенным колориметром и возможностью подключения Thunderbolt 3.

UltraSharp 27 4K PremierColor может похвастаться разрешением 3840 x 2160 с плотностью пикселей 163 PPI и контрастностью 1300: 1. Он покрывает 100 процентов гаммы Adobe RGB, 98 процентов спектра DCI-P3 и 80 процентов спектра BT.2020, яркость относительно низка - всего 250 нит.

С точки зрения подключения, UltraSharp 27 4K PremierColor предлагает одно соединение DisplayPort 1.4, два порта HDMI 2.0, входной/выходной порт Thunderbolt 3, два выходных порта USB 3.2 Gen2 (DP1.4), два выходных порта USB 3.2 Gen2 и два нисходящих порта USB 3.2 Gen1.

Прилагаемая подставка предлагает регулировку высоты, наклона и поворота, а также имеются крепежные отверстия VESA и прорезь для защиты от кражи, что повышает гибкость и безопасность.

Цена:

Монитор Dell UltraSharp 27 4K PremierColor (UP2720Q) будет выпущен 15 января 2020 года по цене 1 999,99 долларов США.

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