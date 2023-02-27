Монитор Dell U4323QE появился в продаже

Компания Dell дала старт китайским продажам монитора U4323QE, который был представлен в самом начале года. Цена новинка составляет 1000 долларов. Монитор характеризуется 42,51-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 3840:2160 пикселей, кадровой частотой 60 Гц, контрастностью 1000:1, пиковой яркостью 350 кд/м2, 95% охватом цветовой палитры sRGB, функцией подключения до четырех компьютеров с использованием одного комплекта мыши клавиатуры, подставкой с поддержкой подъема и вращения, интерфейсами HDMI, DisplayPort и USB-C с функцией передачи энергии мощностью до 90 Вт, портами USB-A и RJ-45, а также 8-Вт динамиками.

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