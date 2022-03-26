Монитор EIZO FlexScan EV2490 получил порт USB Type-C

Компания EIZO пополнила ассортимент мониторов моделью FlexScan EV2490, которая получила 23,8-дюймовую IPS-панель с разрешением Full HD. Также отметим яркость 250 нит, контрастность 1000:1, время отклика 5 мс (GtG), углы обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, возможность воспроизведения 16,77 млн цветовых оттенков, функцию док-станции, концентратор с тремя разъемами USB 3.1 Gen 1 Type-A, порт RJ45, интерфейс USB Type-C с функцией передачи до 70 Вт энергии, порты DisplayPort и HDMI, регулируемую подставку с возможностью перевода в портретный режим, стереофонические 1-Вт динамики, а также технологии устранения мерцания и сокращения интенсивности синего цвета для заботы о глазах пользователя. Монитор появится в продаже в апреле, но цена пока не раскрывается.

Комментарии и отзывы EIZO FlexScan EV2490
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