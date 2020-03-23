Монитор EIZO Foris Nova вышел за пределы Японии

Компания EIZO выпустила в Китае 4K OLED-монитор Foris Nova, выполненный методом печати. Данный экран был представлен еще в прошлом октябре и продавался только в Японии. Новинка характеризуется 21,6-дюймовой панелью, каркасом из алюминиевого сплава, контрастностью 1 000 000:1, максимальной яркостью 330 кд/м2, временем отклика пикселя 0,04 мс, частотой обновления 60 Гц, углами обзора 178 градусов, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10 и HLG, 80-процентным охватом цветового пространства BT.2020, двумя интерфейсами HDMI, портом USB, двумя громкоговорителями, линейным выходом и разъемом для наушников. Цена монитора в Японии составляет 3150 долларов.