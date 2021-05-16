Монитор Eizo DuraVision MDU5501WT разработан для морского судоходства

Eizo представила настольный монитор DuraVision MDU5501WT. Модель предлагает 55-дюймовую сенсорную панель 4K UHD. Производитель заявляет, что монитор разработан для морского судоходства.

Благодаря своим габаритам, монитор обеспечивает большое рабочее пространство. DuraVision MDU5501WT использует инновационную сенсорную панель. Технологии проецируемого емкостного (PCAP) касания обнаруживает до 10 одновременных касаний пальцами или до двух стилусов. Новинка имеет заводскую калибровку. Монитор соответствует требованиям основных морских классификаций с допусками LR (Великобритания), DNV (Норвегия/Германия), ABS (США) и NK (Япония).

Ожидается, что монитор Eizo DuraVision MDU5501WT появится в продаже этим летом.