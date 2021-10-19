Монитор Huawei MateView GT вышел в России

Компания Huawei выпустила в российскую продажу монитор Huawei MateView GT, который получил изогнутую 34-дюймовую панель с разрешением 3440:1440 пикселей. Новинка также характеризуется кадровой частотой 165 Гц, соотношением сторон 21:9, радиусом кривизны 1500R, углами углом обзора 178°, контрастностью 4000:1, яркостью до 350 кд/м2, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10, временем отклика 4 мс, поддержкой 10-битной глубины цвета, 90% охватом цветовой палитры DCI-P3, калибровкой с точностью Delta E<2, сертификатом Low Blue Light и технологией Flicker Free отTÜV Rheinland для заботы о глазах пользователя, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.4, разъёмом USB Type-C и 3,5-мм аудиогнездом. Цена монитора составляет 40 тысяч рублей.