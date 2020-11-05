Монитор Iiyama ProLite XUB2492HSN-B1 получил зарядку UBS Type-C

Компания iiyama представила монитор ProLite XUB2492HSN-B1, который получил 24-дюймовую IPS-матрицу разрешением 1920:1080 пикселей. Новинка также характеризуется типичной контрастностью 1000:1, максимальной яркостью 250 кд/м2, временем отклика 4 мс, интерфейсами HDMI, DisplayPort, USB Type-C с возможностью подачи питания мощностью 65 Вт, одним сетевым разъёмом LAN, двумя портами USB 3.0, подставкой с возможностью регулирования угла наклона от 22 до -5°, поворота до 90°, высоты до 13 см и работы в портретной ориентации. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже. Отмечается, что в марте следующего года iiyama выпустит 27-дюймовый FHD-монитор XUB2792HSN и 27-дюймовый QHD-экран XUB2792QSN.