Монитор Innocn 27D1Q оценили в 100 долларов

Сетевые источники сообщают о выходе на китайский рынок очередного доступного монитора – Innocn 27D1Q. Новинка характеризуется 27-дюймовой матрицей IPS с разрешением 2560:1440 пикселей (формат 2K), максимальной яркостью 300 нит, частотой обновления изображения 100 Гц, заявленной статической контрастностью 1300:1, 92% охватом цветового пространства DCI-P3, 8-битной глубиной цвета, подставкой с функцией подъема, поворота, наклона и вращения, портом USB-C с возможностью зарядки других устройство мощностью до 65 Вт, а также интерфейсами DP 1.4 и HDMI 2.0. Цена монитора составляет 100 долларов.