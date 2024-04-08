Монитор LG 22MR410 оценен в 75 долларов

Компания LG пополнила ассортимент мониторов бюджетными моделями LG 22MR410, 24MR400 и 27MR400, которые появятся в продаже на дебютном индийском рынке по цене от 75 долларов. Младшую модель оснастили 21,5-дюймовой панелью VA с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD) и кадровой частотой обновления 100 Гц. LG 24MR400 получил 23,8-дюймовую матрицу IPS с разрешением Full HD и частотой обновления 100 Гц. Старшая модель LG 27MR400 характеризуется 27-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1080 и кадровой частотой 100 Гц. Все мониторы могут похвастаться режимом чтения, защитой от мерцания, стабилизатором черного цвета, поддержкой технологии AMD FreeSync и узкими рамками с трех сторон.