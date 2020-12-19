Монитор LG 34WN780-B получил крепление Ergo Stand

Компания LG пополнила ассортимент UltraWide-мониторов моделью 34WN780-B, которая получила 34-дюймовую IPS-панель с разрешением 3440:1440 точек и соотношением сторон 21:9. Новинка также характеризуется яркостью 300 кд/м2, контрастностью 1000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, временем отклика 5 мс, 99% охватом цветовой палитры sRGB, поддержкой HDR10, технологий AMD FreeSync для более плавного геймплея и Black Stabilizer для лучшего отображения темных сцен, систем Less Blue и Flicker Safe для заботы о глазах пользователя, подставкой Ergo Stand, которая позволяет установить экран на краю стола, аудиосистемой MaxxAudio со стереофоническими динамиками мощностью 7 Вт, двумя интерфейсами HDMI, одним DisplayPort 1.4 и концентратором USB 3.0. Цена монитора составляет 600 долларов.