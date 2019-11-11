Монитор LG 43UN700-B получил огромный 42,5-дюймовый дисплей

Дебютировал монитор LG 43UN700-B, который подходит для повседневной офисной работы, игр и просмотра мультимедийных материалов. Новинка обладает 42,5-дюймовым экраном с разрешением 3840 на 2160 пикселей, контрастностью 1000:1 и временем отклика в 8 мс. В мониторе также имеется система Dynamic Action Sync, которая минимизирует входную задержку, предоставляя возможность быстрее реагировать на происходящее в играх. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Предусмотрены два разъема HDMI 2.0, два коннектора HDMI 1.4, разъем DisplayPort 1.4 и два порта USB 3.0. О стоимости устройства пока не сообщается.