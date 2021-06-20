Монитор MSI Modern MD241P получил порт USB Type-C

Компания MSI пополнила ассортимент мониторов моделями Modern MD241P и Modern MD241PW, которые отличаются черной и белой расцветками соответственно. Новинки оснастили 23,8-дюймовыми IPS-панелями с разрешением Full HD, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, временем отклика в 5 мс, кадровой частотой 75 Гц, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, разъемом HDMI 1.4, портом USB Type-C, функциями Less Blue Light и Anti-Flicker для заботы о глазах пользователя, сертификацией TÜV, стереофоническими динамиками мощностью по 1 Вт и регулируемой подставкой с возможностью перевода в портретный режим. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.